News Udinese, Marino: “Non vogliamo privarci dei nostri giocatori migliori”

UDINE – La storia si ripete, come ogni sessione di calcio mercato da qualche anno a questa parte, l’Udinese dovrà fare i salti mortali per trattenere i suoi big. In particolare il giocatore più appetito sembra essere Rodrigo de Paul, sul centrocampista argentino è forte l’interesse di Napoli, Fiorentina ed Inter, anche se i nerazzurri stanno accelerando per portare alla Pinetina Arturo Vidal. Il ds dei friulani Marino ha comunque rassicurato i propri tifosi: “Non svenderemo De Paul”. Non sono molte le squadre che a gennaio possono tirare fuori dalla proprie tasche oltre 30 milioni, quindi la probabilità che il nazionale argentino resti in Friuli sono piuttosto alte. Voci di mercato avvolgono anche il nome di Ignacio Pussetto, che non ha trovato molto spazio in questa stagione e sta valutando un ritorno in Argentina, ma il ds Marino smentisce questa possibilità: “Pussetto è un giocatore fantastico, ha avuto solo problemi fisici. Deve ritagliarsi il posto in un modulo che non è ideale per le sue caratteristiche fisiche. Per noi è un valore aggiunto, non ce ne vogliamo privare”.