News Udinese – Milan – Udinese, parla Ibrahimovic

NEWS UDINESE – Nel post partita di Milan-Udinese, il centravanti rossonero Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune parole alla tv svedese Cmore Sveden. Secondo l’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, ribaltare la partita non è stato facile. Dopo il vantaggio dei friulani serviva una prova di carattere per raddrizzare il match a favore dei rossoneri:

“Per noi la cosa più importante da fare era vincere, e lo abbiamo fatto. Cercavamo continuità dopo la vittoria contro il Cagliari, era fondamentale per risalire la classifica. La partita non è stata semplice, si era messa male dopo il vantaggio dell’Udinese. Però alla fine siamo riusciti a ribaltarla. Adesso dobbiamo fare in modo che questa vittoria ci dai una mano dal punto di vista mentale. La nostra autostima ha necessità di crescere. Dobbiamo credere maggiormente nei nostri mezzi. Era fondamentale vincere, ci siamo riusciti”.