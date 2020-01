News Udinese – Numeri a confronto, il netto miglioramento dell’Udinese

NEWS UDINESE – Il girone d’andata della stagione in corso è appena finito, ciò permette di tirare alcune somme. In casa bianconera i risultati e i numeri parlano chiaro, rispetto ad un anno fa il miglioramento è netto. A partire dalla posizione in classifica, durante la stagione 2018-19 i friulani erano quindicesimi a +5 dalla zona retrocessione. Quest’anno la posizione occupata è la dodicesima e la zona calda della classifica è lontana 10 punti. La zone nobile della Serie A, quelle che avrebbero portato in Europa League, erano lontane dieci punti, mentre quest’anno sono appena cinque le lunghezze che permetterebbero di accedere al torneo continentale. Ciò che è peggiorato rispetto all’anno scorso è la differenza reti, se dodici mesi fa era a quota -7 adesso è a -11. Sul bilancio parziale pesano le sette reti incassate contro l’Atalanta che costarono all’ex tecnico Igor Tudor l’esonero. Da quel momento il subentrato Luca Gotti sta ottenendo dei risultati ottimali, e ciò è sotto gli occhi di tutti.