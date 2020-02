News Udinese – Oltre a Samir si teme un altro stop

UDINE- L’Udinese prepara il big match con l’Inter di domenica sera al Friuli. Gotti ha smaltito l’attacco influenzale ed è tornato a guidare regolarmente gli allenamenti dei suoi ragazzi. Il mister dei bianconeri dovrà fare i conti non solo con l’assenza del lungodegente Samir, alle prese con il recupero dopo l’intervento al ginocchio, ma anche con il probabile forfait di Nuytinck. Il difensore olandese è fermo per un affaticamento muscolare, la rifinitura di oggi chiarirà meglio le sue condizioni. La sensazione è che Gotti voglia preservarlo per il match della domenica successiva in casa del Brescia, fondamentale per chiudere definitivamente, o quasi, il discorso salvezza.