UDINE- Nicholas Opoku potrebbe a brevissimo lasciare l’Udinese. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il difensore ghanese sarebbe atteso già nelle prossime ore in Francia per sostenere le visite mediche con l’Amiens. Non sono ancora noti i dettagli della trattativa, ma dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Opoku quest’anno ha collezionato soltanto 9 presenze con la maglia dei friulani.