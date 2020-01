News Udinese – Paquetà in ospedale dopo Milan-Udinese

NEWS UDINESE – Questa mattina il Corriere della Sera avrebbe riportate alcune indiscrezioni dei media brasiliani. Sulle colonne del quotidiano si è parlato di un ricovero in ospedale per Paquetà al termine di Milan-Udinese. Il centrocampista rossonero sarebbe stato colto da un malore non appena è terminato il match di Serie A. I medici presenti allo stadio hanno svolto una visita preliminare nei suoi confronti, prima di trasferirlo all’ospedale più vicino. Le ultime due partite in campionato, il numero 39 le ha trascorso in panchina. Forse perché non giudicato al cento percento dallo staff sanitario. I controlli svolti nella struttura adibita hanno constatato che si è trattato solo di ansia e stress. Il momento di Paquetà al Milan non è dei più sereni. Questo può aver influito sul suo stato di saluto. Ieri il ventiduenne si è immortalato per un post condiviso sul suo account Instagram. Dopo alcuni momenti di tensione, il brasiliano sembrerebbe essersi ripreso.