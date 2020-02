News Udinese – Pasqual: “Fiorentina, occhio al dinamismo di Larsen”

NEWS UDINESE – L’ex calciatore Manuel Pasqual, ha parlato a Lady Radio della sfida tra Udinese e Fiorentina in programma domani pomeriggio alle 18:00. Secondo l’ex capitano dei viola, sarà una difficile sfida, specialmente perché è legata, in qualche senso, alla tragedia di Astori:

“Giusto giocare a porte chiuse se si vuole preservare la saluti di tutte le persone presenti allo stadio. Sembrerà quasi un’amichevole estiva povera di spettacolo. Il ruolo dei tifosi non è solo quello di fare il tifo, ma con la loro presenza permettono ai giocatori di concentrarsi maggiormente sulla gara. Sarà un contesto strano e un po’ ambiguo. Sono a favore delle precauzioni, anche se in Italia si è fatta confusione a riguardo. Quella di Udine non sarà una partita facile, dopo la scomparsa di Astori la Fiorentina affronta questa gara con amarezza e tristezza nel cuore. Iachini però vorrà risalire la classifica. Quelle dietro continuano a fare punti, quindi prima si abbandona la zona calda e meglio è. Ricordo volentieri la rete segnata all’Udinese in Coppa Italia. Fu uno dei più belli e ci mandò in finale. La mia storia con la città è racchiusa nell’abbraccio con i tifosi. Igor buon acquisto, ma domani potrebbe soffrire il dinamismo di Stryger Larsen”.