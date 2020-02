NEWS UDINESE – L’Udinese ha voglia di proseguire il suo cammino in campionato senza troppi ostacoli. Nonostante alcune battute d’arresto, il club friulano è in linea con le aspettative stagionali. L’obiettivo principale è la salvezza e per raggiungere in tempi brevi, la dirigenza ha optato per alcuni rinforzi. Il mercato invernale ha portato Zeegelaar e Prodl in bianconero. Ecco le foto della presentazione dei due calciatori.