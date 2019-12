News Udinese – Prima testa al Cagliari e poi al Natale

NEWS UDINESE – Il Natale è già nell’aria, ma non nella testa di mister Luca Gotti. L’allenatore dell’Udinese, insieme ai suoi uomini, sta preparando la sfida casalinga con il Cagliari. La prossima giornata sarà di fatto l’ultima, prima della sosta che accompagnerà le squadre fino a gennaio. La formazione friulana potrà concludere l’anno solare al completo, o quasi. Tutti i calciatori saranno a disposizione del tecnico, tranne Samir. Il brasiliano si è operato al ginocchio e sarà fuori fino a data da destinarsi. In gruppo anche Jajalo, che però sembra destinato alla panchina. In difesa dubbio tra De Maio e Becao con il primo in leggero vantaggio.

In casa Cagliari invece l’autostima è ancora alta, nonostante la sconfitta contro la Lazio nell’ultimo turno. Gli isolani hanno subito il goal della sconfitta a partita ormai quasi conclusa. Nonostante i punti persi, i rossoblu sono ancora in piena lotta Champions e vorranno fare risultato anche in casa dell’Udinese. Ultima giornata di squalifica per Olsen e Nandez, A centrocampo il tecnico Maran ritroverà Rog. In difesa l’allenatore potrebbe cambiare entrambi i terzini, fuori Cacciatore e Lykogiannis per far posto a Faragò e Pellegrini. Le certezze del Cagliari si poseranno ancora una volta su Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.