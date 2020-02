News Udinese – Problemi d’attacco, mancano i goal dalle punte

NEWS UDINESE – Problemi in attacco per l’Udinese, i numeri della squadra bianconera sono da zona retrocessione. Con 20 reti messe a segno, quella friulana è la seconda peggior vena realizzativa del campionato. Dietro alla formazione guidata da Luca Gotti c’è solo la SPAL ultima in campionato. Nonostante i dati, l’Udinese può vantare una posizione in classifica tranquilla. Al momento la zona retrocessione è lontana sei punti, ma quello dell’attacco è un problema che va risolto. Specialmente per il futuro, Lasagna e Okaka sembrano scarichi, non riuscendo quasi mai a rendersi pericolosi. Anche oggi contro il Brescia, con un attacco più prolifico si sarebbero potuti ottenere tre punti pieni, vincendo uno scontro diretto con una pretendente alla salvezza. Ma i bianconeri si sono dovuti accontentare del pareggio. L’1-1 in casa del Brescia lascia con l’amaro in bocca i friulani, considerando anche il risultato dell’andata (1-0 per il Brescia) l’Udinese è in svantaggio. Nelle partite che mancano da qui alla fine del campionato, l’obiettivo è ricaricare le pile per costruire un futuro più brillante.