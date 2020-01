News Udinese – Problemi fisici per i prossimi avversari

NEWS UDINESE – Tra quattro giorni e poche ore l’Udinese farà il suo debutto in campionato nel 2020. Ad attendere gli uomini di Luca Gotti c’è il Lecce di Fabio Liverani. Le due formazioni si sfideranno per guadagnare terreno valido alla permanenza in Serie A. I bianconeri non vogliono tornare a conoscere il sapore della serie cadetta, mentre i salentini sono a caccia di continuità nella massimo campionato. Un sfida difficile quindi, dove a prevalere potrebbe essere la paura di perdere. Smaltite le festività natalizie, sarà l’epifania a dare nuovamente vita al campionato. A Lecce i giallorossi stanno preparando al meglio la gara. Nonostante ciò, il tecnico romano dovrà scegliere accuratamente i giocatori da schierare. Diversi componenti preziosi sono attualmente fuori forma e potrebbero faticare in una gara così delicata. Stanno attualmente svolgendo lavoro differenziato Calderoni, Mejer, Meccariello, Gallo e Tachtsidis. Il greco ha rimediato un influenza, l’ex giallorosso è quello che preoccupa meno. Domani i salentini testeranno le condizioni dello Stadio Via del Mare, scendono sul suo manto erboso per la rifinitura.