News Udinese – Problemi in attacco per l’Hellas Verona

NEWS UDINESE – La ventiquattresima giornata di campionato è ormai cominciata da qualche ora ed i risultati non sono affatto favorevoli all’Udinese. Alle 15 si è giocata Lecce-Spal, e i salentini hanno vinto allungando ancora di più dalla zona retrocessione. Adesso la formazione di Liverani è a pari merito del club bianconero. Momentaneamente al Renato Dall’Ara si sta giocando anche Bologna-Genoa e gli emiliani sono sotto di 2-0, per giunta con un uomo in più. In caso di vittoria, la formazione affidata a Nicola risalirebbe a quota 22 punti. Questo cambia e non poco la serenità di Gotti e dei suoi uomini, se l’Udinese non vuole essere avvinghiato nella lotta per non retrocedere, è chiamato a fare risultato contro l’Hellas Verona, domani alle 12.30. Juric sta sciogliendo gli ultimi nodi legati alla formazione, l’esperto Pazzini potrebbe non farcela, così come Di Carmine. Queste non sono due buone notizie per il reparto avanzato del tecnico croato che dovrà inventarsi qualcosa. Dopo questi due aggiornamenti, in casa gialloblu aumentano le possibilità di una maglia da titolare per Borini. Da quando ha lasciato il Milan, l’ex rossonero sembra rinato. Per quanto riguarda l’Udinese, anche i suoi attaccanti è ora che rispondano presente all’appello. Segnare domani per tornare a navigare nelle acque calme della Serie A.