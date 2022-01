News Udinese – Pronto il nuovo protocollo / Prossimo match a rischio?

La Lega Serie A sta valutando un nuovo protocollo, una decisione che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Andiamo a vedere nei dettagli

Il momento non è dei più facili e prendere delle decisioni giuste sembra essere tutt'altro che semplice. Bisogna sempre fare attenzione a mille particolari che potrebbero cambiare ogni nuova regola o regolamento. Anche in questa situazione la Lega Calcio si trova costretta nel dover fare un passo indietro. Sono stati diversi i team a lamentarsi dopo le ultime disposizioni emanate, motivo per cui le squadre hanno chiesto un cambiamento delle regole. I piani alti sembrano aver avvallato questa ipotesi ed andiamo a vedere i cambiamenti che ci saranno e che si prospettano. Potrebbe essere la scelta giusta fino alla fine del campionato .

La situazione ora come ora sarebbe completamente diversa, dato che per fermare le attività di squadra basterebbe la positività del 35% del gruppo squadra. In una società come quella bianconera, di conseguenza, basta che nove dei venticinque giocatori professionisti sia positiva per poter rinviare il match. Al momento, i positivi delle zebrette sono proprio nove e il match di sabato (se passasse questo nuovo protocollo) potrebbe essere a rischio. Una situazione in continuo evolvere. Intanto, andiamo a vedere il nuovo acquisto della società bianconera. Un giocatore in cerca di riscatto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo conto. Arriva dalla Premier League <<<