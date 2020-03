News Udinese – Rossitto: “La Serie A e la Serie B verranno sospesi”

NEWS UDINESE – L’ex centrocampista dell’Udinese dal 1989 al 1997 e in seguito dal 2002 al 2004 Fabio Rossitto, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni presso il quotidiano Il Gazzettino, in cui svela che il campionato verrà sospeso definitivamente così com’è. A fargli questa confidenza sarebbe stato un suo amico direttore sportivo. Domani in Lega è previsto un consiglio federale per decidere le sorti del campionato. Con un Paese quasi allo stremo delle forze per via dell’epidemia, il calcio è uno dei pochi settori che sta continuando con il suo regolare svolgimento, nonostante la scelta di giocare in stadi completamente privi di pubblico. Di seguito ecco le dichiarazioni di Rossitto:

“Un mio amico che di mestiere fa il direttore sportivo, mi ha confidato che i campionato di Serie A e B verranno interrotti, e non più semplicemente sospesi. Quando ciò verrà ufficializzato, le classifiche verranno congelate così come sono. Non ci saranno né playoff né playout. Saranno le posizioni in classifica delle rispettive squadre a determinare le promozioni o le retrocessioni”.