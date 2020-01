News Udinese – Samir torna ad allenarsi con i compagni

NEWS UDINESE – La sconfitta subito sul campo del Parma ha amareggiato l’ambiente in casa Udinese. Ad esempio il direttore dell’area tecnica, Pierpaolo Marino, ha commentato la sconfitta dicendo: “E’ stato fatto un passo indietro“. Questo non deve scoraggiare i bianconeri, la formazione di Luca Gotti è a +9 dalla salvezza e a -7 dall’Eruopa League. Se l’obiettivo iniziale era una salvezza tranquilla, la società può dichiararsi in linea con le aspettative stagionali. Dall’allenamento odierno arrivano ulteriori buone notizie, il difensore classe ’94 Samir, è tornato in campo con i compagni. Il brasiliano è fuori usa da circa un mese e mezzo, per via di alcuni problemi muscolari. La sua ultima apparizione in campionato risale al primo dicembre nella sconfitta esterna contro la Lazio. Un giocatore in più a disposizione del tecnico non può che far comodo in questa parte conclusiva del campionato. Domenica i friulani ospiteranno l’Inter, la squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez. La gara si disputerà alle 20:45.