News Udinese – Sarri: “Il goal di Higuain è valso il biglietto”

NEWS UDINESE – La Coppa Italia è stata archiviata per l’Udinese. Dopo la vittoria per 4-0 ai danni del Bologna, il cammino si è interrotto contro la Juventus. Lo stesso risultato maturato nel turno successivo è costato l’eliminazione ai friulani. L’avversario era tra i più temibili, ora la compagine di Luca Gotti potrà concentrarsi appieno sul campionato. Intanto, nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni il tecnico bianconero Maurizio Sarri:

“Il primo goal segnato da Higuain vale da solo il prezzo del biglietto. Così come la terza rete realizzata da Dybala. Sono soddisfatto della prova dei miei calciatori, abbiamo giocatore bene. Complimenti a Douglas Costa per come è riuscito a superare il suo marcatori. Nel complesso mi sono piaciuti tutti. Bravo anche Bernardeschi che ha disputato una bella partita. Dybala è un fuoriclasse, nel prossimi anni sarà protagonista del calcio mondiale. Ho come obiettivo quello di far ottenere a Ronaldo il suo sesto pallone d’oro. Non posso pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinti più di lui. Di certo se continua così Dybala potrebbe essere uno dei prossimi pretendenti a tale riconoscimenti. Il calcio è un gioco ed un divertimento, vorrei che i calciatori non lo dimenticassero“.