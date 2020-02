News Udinese – Serie A, tutti gli anticipi del sabato

NEWS UDINESE – La scorsa settimana l’allerta Coronavirus ha fermato ben quattro partite, il rischio c’è stato anche per questo weekend ma alla fine si è optato per giocare alcune gare a porte chiuse. Una di queste è la sfida tra Udinese e Fiorentina prevista per oggi alle 18:00. In settimana il Governo si è riunito per scegliere la miglior strategia da adottare e alla fine si è scelto per questa soluzione. I friulani saranno i secondi, in questo ventiseiesimo turno di Serie A, a scendere in campo. Il primo fischio d’inizio verrà dato a Roma, intorno alle 15:00, quando la Lazio affronterà il Bologna. I capitolini cercheranno una vittoria per aggiudicarsi il primo posto in classifica almeno per qualche ora. L’ultima sfida in programma oggi è quella tra Napoli e Torino, dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona in Champions League, la formazione partenopeo ha voglia di continuare a scalare la classifica. L’obiettivo degli uomini di Gattuso è di tornare almeno in Europa League. Tutte le partite di oggi, tra il posticipo serale previsto per le 20:45, saranno visibili su Sky Sport, mentre il match serale sarà disponibile su DAZN.