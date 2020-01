News Udinese – Statistiche dei match tra Udinese ed Inter

NEWS UDINESE – I precedenti tra Udinese ed Inter non sorridono ai bianconeri. Negli ultimi dieci precedenti tra la due squadre, sono ben otto le vittorie da parte del club nerazzurro. In Serie A le vittorie dei friulani in questi ultimi scontri ammontano ad una sola. La compagine attualmente guidata da Luca Gotti è la vittima preferita del club lombardo dall’inizio del 2015 ad oggi. Tuttavia, gli ultimi minuti in generale sorrido all’Udinese, in questo campionato è quella bianconera la formazione ad aver realizzato più reti negli ultimi quindici minuti (7 su 19). E allo stesso tempo è anche quella che ne ha subiti meno (3 su 33). Sulla sponda interista occhio a Lukaku, il belga si accende soprattutto quando gioca in trasferta. Era dai tempi di Shevchenko che un calciatore non metteva a segno dieci reti nelle prime dieci partite giocate fuori casa. Da quando la Serie A concede tre punti per vittoria, mai nessun calciatore è riuscito a battere questo record.