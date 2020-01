News Udinese – Sticchi Damiani: “Lecce penalizzato dall’arbitro”

NEWS UDINESE – Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni circa la vittoria dell’Udinese sul campo del Lecce. Secondo il numero uno dei salentini, il risultato sarebbe stato viziato da alcune scelte arbitrali:

“Una brutta sconfitta quella contro l’Udinese, perdere in casa nei minuti finali non è mai piacevole. Ora dobbiamo rialzarci, io personalmente ne ho molta voglia, così come lo stesso gruppo. Ognuno deve fare il massimo, partendo da noi della proprietà. Faremo un grande sforzo sul mercato per meritarci la massima serie. La classifica ci motiva a farlo. Staff e calciatori sulla stessa lunghezza d’onda. La squadra è corta, l’allenatore ha puntato su diversi effettivi. Il nostro compito è mettergli a disposizione la miglior squadra possibile. Dobbiamo evitare che situazioni come quella di oggi contro i bianconeri si ripetano. L’arbitraggio ha determinato il risultato. Babacar effettua un contatto leggero, anche su La Mantia e Farias ci sono stati episodi che hanno condizionato“.