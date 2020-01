News Udinese – Supremazia bianconera contro il Lecce in Serie A

NEWS UDINESE – Al via la diciottesima gara valida per la Serie A, ad aprire le danze domani saranno Brescia e Lazio, mentre l’Udinese scenderà in campo durante l’Epifania. I bianconeri saranno ospiti del Lecce allo stadio Via del Mare, la prima gara dell’anno si giocherà alle 18 e sarà il ventisettesimo confronto nella massima categoria tra le due compagini. Il primo scontro è riconducibile al 3 novembre del 1985, quando a vincere furono i salentini. Dall’esordio ad oggi, nei ventisei scontri diretti, a farla da padrone è l’Udinese, con 16 vittorie. Per i giallorossi il bottino ammonta a 9, mentre una sola volta l’esito è stato il pareggio. Per quanto riguarda il numero di goal segnati, anche in questo caso la supremazia è a favore dei bianconeri, 45 marcature contro 28. Il miglior realizzatore delle sfide tra Udinese e Lecce è Antonio Di Natale, l’ex calciatore friulano ha un bottino pari a 7 reti segnati, nessuno come lui nella storia di questa sfida.