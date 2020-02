News Udinese – Tutti a Brescia per il set point con Lasagna titolare

UDINE – Che si tratti di un break, di un set o di un match point, per utilizzare termini tennistici, poco importa. Una vittoria domenica, contro il fanalino di coda Brescia significherebbe un balzo in avanti, forse decisivo, per la salvezza dell’Udinese. Le occasioni perse nelle ultime tre gare hanno allontanato gli uomini di Gotti dalla zona europea, che dopo la vittoria perentoria contro il Sassuolo, era a portata di mano. Con le Rondinelle classica difesa a tre con Nuytinck, Ekong e Becao. Il centrocampo vedrà protagonisti Mandragora, con le mezzali Fofana e De Paul, sulla fasce agiranno Larsen e Sema. Coppia d’attacco formata dall’intoccabile Okaka e da Lasagna, preferito al macedone Nestorovski. Alle 11:30 seduta di rifinitura e poi la partenza per Brescia, la trasferta che può donare la tranquillità alla squadra per il proseguo della stagione.