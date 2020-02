News Udinese – Udinese ed Hellas Verona, due focine di talenti

NEWS UDINESE – Il weekend è alle porte e di conseguenza anche il campionato. Sono tanti gli scontri affascinati che caratterizzeranno la ventiquattresima gara di Serie A, uno di questi è Udinese – Hellas Verona. La partita in programma domenica alle 12:30 sarà a tutti gli effetti un derby, e come in ogni stracittadina è d’obbligo dare tutto sul campo. Questo lo sanno sia gli uomini di Gotti che quelli di Juric, anche se sono 9 i punti che separano le due formazioni, c’è da aspettarsi una gara aperta ad ogni risultato. Sono tanti i giocatori di talento che scenderanno in sul terreno di gioco. Da una parta l’Udinese può vantare calciatori come De Paul o Fofana, mentre l’Hellas conterà sulla sicurezza di Amrabat e Kumbulla. Ma avere calciatori di una certa caratura non cosa rare per le due compagini. In passato i friulani hanno prodotto e messo in mostra calciatori del calibro di Handanovic, Di Natale oppure Alexis Sanchez, mentre gli scaligeri possono inorgoglirsi di aver avuto tra le loro fila gente come Oddo, Camoranesi o Gilardino, tutti e tre diventati campioni del mondo. Insomma, per storia e tradizione quello del Triveneto non può essere mai un derby banale. Quest’anno i gialloblu possono sognare e pensare di raggiungere l’Europa League, traguardo che ai bianconeri è sfuggito per qualche incidente di percorso.