News Udinese – Udinese – Fiorentina, le scelte dei due tecnici

NEWS UDINESE – Da domani inizia una nuova fase del campionato, quella a porte chiuse. Dopo i recenti sviluppi legati al Coronavirus, alla fine la Lega Calcio Serie A ha deciso per continuare a giocare ma a patto che si faccia senza pubblico, ovvero a porte chiuse. Questa decisione ha lasciato a bocca asciutta più di qualcuno, naturalmente bisogna accettare il fatto che la salvaguardia della salute nazionale, e non solo, viene prima degli incassi al botteghino. Fatto sta che domani sarà finalmente il momento di assister a Udinese-Fiorentina, due squadra in lotta per la salvezza che non sono totalmente invischiate nella zona calda della classifica.

UDINESE – La formazione di Luca Gotti arriva al match senza troppi patemi d’animo. Nuytick dovrebbe essere confermato nel centro sinistra della difesa a tre, Samir è da tempo nel gruppo principale d’allenamento ma non è ritenuto ancora pronto. Davanti Nestorovski potrebbe dare il cambio a Lasagna vicino a Okaka.

FIORENTINA – Ancora niente Ribery per Iachini, bisognerà aspettare il francese almeno un’altra settimana. Ballottaggio Igor-Venuti per sostituire Dalbert squalificato. davanti insieme a Chiesa potrebbe scendere in campo Vlahovic con Cutrone pronto a guadagnare la panchina. Modulo 3-5-2 speculare ai friulani.