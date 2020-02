News Udinese – Udinese – Hellas Verona, Dimarco parla del lavoro di Juric

NEWS UDINESE – L’Udinese deve guardarsi bene dalle inseguitrici, al momento la formazione di Gotti è lontana sei punti dalla zona retrocessione. Ma da qui alla fine è vietato fare passi falsi. Nelle ultime uscite i bianconeri hanno probabilmente raccolto meno di quello che avrebbero meritato, domenica ci sarà un bel test per capire davvero la caratura dei friulani. Lo stadio Dacia Arena sarà l’impianto che ospiterà Udinese-Hellas Verona, gli scaligeri attualmente occupano l’ultimo posto disponibile per l’ingresso in Europa League, un traguardo importantissimo se si guarda ai gialloblu come una neopromossa. Riguardo al lavoro dei veneti e del loro tecnico, ha parlato il terzino sinistro Dimarco in occasione della sua conferenza di presentazione:

“Già all’inizio di gennaio correvano voci di un mio trasferimento dall’Inter all’Hellas Verona. Ho dovuto aspettare qualche giorno e qualche movimento di mercato prima di potermi spostare. Juric ci fa lavorare fortemente, però il suo metodo è diverso da quello del mio ex allenatore. Ci fanno stare in campo in due maniere differenti. Il paragone è difficile da fare. Con i nerazzurri giocavamo ogni tre giorni. Mi piacerebbe stabilirmi qui, 4 mesi sono pochi per lavorare. Voglio guadagnarmi una chance sul campo per poter restare in gialloblu”.