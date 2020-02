News Udinese – Udinese – Inter, Handanovic non ce la fa. Spazio a Padelli

NEWS UDINESE – L’Inter questa sera dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Si tratta del portiere Samir Handanovic. I nerazzurri si accorsero dell’estremo difensore sloveno quando militava proprio nelle fila dell’Udinese. Dunque Handanovic non ci sarà, il trentacinquenne ha rimediato una botta al dito che lo terrà fuori dal campo. Al suo posto è pronto Daniele Padelli. L’ex portiere del Torino non gioca in campionato con i nerazzurri da circa tre stagioni. Dopo aver abbandonato i granati, l’estremo difensore si è accontentato del ruolo da vice di Handanovic. Domani, all’età di trentacinque anni, avrà un’altra chance per mettersi in mostra. A dargli una mano la robusta difesa dell’Inter. Questo può dare uno stimolo in più i giocatori offensivi del club friulano. Non avere di fronte un mostro sacro della Serie A come Handanovic, può dare più sicurezza agli attaccanti bianconeri. Okaka, Lasagna e De Paul sono chiamati all’impresa. Dopo i tre pareggi consecutivi, del resto, Antonio Conte avrà voglia di tornare a vincere. Luca Gotti cercherà di rovinargli la festa.