News Udinese – Un giocatore vorrebbe lasciare il club

UDINE – Il calciomercato è iniziato e anche l’Udinese, piano piano, è sempre più coinvolta in molte voci riguardo alcuni affari. In particolare, la società bianconera sembra protagonista del mercato in uscita, con diversi giocatori della squadra di Luca Gotti che hanno attirato l’attenzione degli altri club di Serie A. Il più richiesto, ovviamente, è Rodrigo De Paul, sulle cui tracce sarebbero piombate l’Inter, la Juventus e diverse squadre inglesi. Inoltre, dal campionato italiano sarebbero arrivati diversi apprezzamenti per Kevin Lasagna, centravanti classe ’92 che non sta trovando molto spazio in questa prima metà della stagione; per lui, il Bologna avrebbe chiesto alcune informazioni.

Nelle ultime ore, però, sembra che siano arrivate anche nuove voci su un possibile addio per un altro giocatore dell’Udinese. Si tratta di Simone Scuffet, portiere classe 1996. Nato e cresciuto ad Udine, l’estremo difensore ha esordito in Serie A il 1º febbraio 2014, a 17 anni, nella partita vinta per 2-0 dai friulani contro il Bologna. Da quel momento, per lui 48 presenze e 77 reti subite tra i pali della sua squadra, oltre a diversi prestiti in alcuni club. Infatti, Scuffet è stato prima al Como, poi in Turchia con il Kasımpaşa Spor Kulübü e, infine, allo Spezia nell’ultima stagione. Con i liguri ha conquistato anche la storica promozione nella massima serie del calcio italiano.

Adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore vorrebbe lasciare l’Udinese. Infatti, Scuffet sembra risentire dello scarsissimo impiego in bianconero, complice anche l’esplosione di Juan Musso nelle ultime stagioni. Per questo, avrebbe chiesto di partire, ma la società lo reputa incedibile: nei piani della dirigenza friulana, il portiere è il prescelto per fare da secondo al compagno di reparto argentino. Dunque, il destino di Scuffet sembra destinato a fermarsi all’ombra della Dacia Arena, almeno fino alla fine del campionato.