News Udinese – Un occhio di riguardo per l’Hellas Verona

NEWS UDINESE – Non è un periodo felicissimo quello dell’Udinese, i friulani hanno totalizzato appena 4 punti nelle ultime 5 gare. Se poi si amplia il raggio, si noterà che la formazione di Gotti non riesce a vincere dal 12 gennaio contro il Sassuolo. Esattamente un mese fa i bianconeri schiantavano la formazione emiliana per 3 reti a 0, in quell’occasione decisero il match Okaka, Sema e Da Paul. Per il centrocampista in prestito dal Watford fu il primo sigillo stagionale, mentre l’argentino si confermava come garanzia. Più delicata la situazione di Okaka che ha segnato ai neroverdi uno dei suoi pochissimi goal stagionali. Adesso però non è più tempo di guardare al passato ma bensì al futuro, domenica all’ora di pranzo i bianconeri ospiteranno l’Hellas Verona. Al contrario dei friulani, gli scaligeri non perdono in campionato da dicembre. In due mesi i ragazzi di Juric hanno agguantato il sesto posto valido per i preliminari di Europa League e hanno tutte le intenzioni di non lasciarlo alle concorrenti. Sono 9 i punti che separano l’Udinese dall’Hellas, ma i bianconeri vorranno dimostrare di essere ancora in lotta per qualcosa di più della semplice salvezza.