NEWS UDINESE – Le vacanze di Natale sono ormai alle porte, in vista di tale festività l’Udinese ha avuto modo di riunirsi prima che ognuno dei calciatori passi questo periodo con i propri cari. La classifica sorride e i giocatori bianconeri possono godersi un po’ di meritato riposo. Ad esempi il fantasista Rodrigo De Paul approfitterà di questo periodo di sosta per tornare in Argentina dai propri cari.