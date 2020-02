News Udinese – Villa: “Bologna, mi aspetto una buona gara contro l’Udinese”

NEWS UDINESE – Domenica tra le squadre impegnate nella lotta salvezza, quella che sulla carta avrà la partita più abbordabile è l’Udinese. Che comunque dovrà far fronte ad un impegno tutt’altro che semplice. I ragazzi di Luca Gotti cercheranno di fare punti in casa del Bologna, in modo da allungare sulle concorrenti per un posto in Serie A anche nella stagione 2020/21. Di recente ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Renato Villa, ex centrocampista della squadra rossoblu. L’ex calciatore ha così commentato lo stato di forma della compagine emiliana:

“Contro il Genoa il K.O. è stato dettato in particolar modo dagli episodi. Come l’espulsione di Schouten nel primo tempo ad esempio. Difficile raddrizzare una partita compromessa in questo modo. Ci saranno degli indisponibili contro l’Udinese, credo lo stesso che con qualche rincalzo il Bologna possa disputare una buona gara. Giusto cullare il sogno Europa League, anche se difficile da realizzare. In corsa ci sono tante squadre, una di queste è il Napoli. Alcune sono più organizzate di noi. Alla lunga mi aspetto che i partenopei arriveranno davanti al Bologna. La forza della squadra è il gruppo, unito alla giusta determinazione. Mihajlovic ha messo bene la squadra in campo, i ragazzi hanno voglia di attaccare e di non accontentarsi”.