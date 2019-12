News Udinese – Vincere per cominciare il girone di ritorno al meglio

NEWS UDINESE – Il sedicesimo turno di Serie A si è concluso ieri con Cagliari-Lazio. Il posticipo del lunedì ha visto le due formazioni lottare per un posto in Champions League. Ben diversi sono gli obiettivi dell’Udinese, la compagine guidata da mister Luca Gotti dovrà dare il massimo per centrare l’obiettivo salvezza. La sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno non hanno agevolato il compito al tecnico. D’ora in avanti il calendario dei friulani vedrà la stessa squadra impegnata in diversi scontri diretti. Ecco come l’Udinese arriverà al giro di boa:

Cagliari: sabato 21 i bianconeri ospiteranno i rossoblu. La formazione di Maran lotterà ancora per l’Europa, nonostante la sconfitta per opera della Lazio. Gli isolani non perdevano da quattordici gare consecutive.

Lecce: la partita dello Stadio Via del Mare sembrerebbe essere a tutti gli effetti uno scontro diretto. La formazione di Liverani è attualmente agli stessi punti dell’Udinese. Quando i bianconeri ospiteranno il Cagliari, i salentini giocheranno in casa contro il Bologna.

Sassuolo: nemmeno i neroverdi possono considerarsi fuori dalla lotta salvezza. Sono 3 i punti che li tengono a distanza dal Brescia terzultimo. Il dodici gennaio, la seconda uscita del 2020, vedrà il Sassuolo avversario dell’Udinese alla Dacia Arena.