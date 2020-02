News Udinse – De Agostini: “Domenica partita interessante, il Verona ha annichilito la Juve”

UDINE – Il lunch match di domenica 16 febbraio vedrà scendere sul campo del Friuli Udinese e Verona. Il doppio ex Luigi De Agostini, difensore che dopo aver militato nelle due squadre giocò 5 anni nella Juventus, analizza la sfida: “L’Udinese mi ha lanciato, grazie al Verona sono arrivato prima alla Juventus e poi alla Nazionale. Domenica mi aspetto una partita interessante. Gli scaligeri hanno annichilito la Juventus in casa, andranno a Udine per ottenere altri punti utili per la corsa all’Europa League”.