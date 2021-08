Mercato Udinese – Il nome tutto nuovo per l’attacco: arriva dalla Spagna

Nelle ultime ore si sta creando appeal attorno ad un nuovo nome. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Un ex della nostra Serie A

Ieri è ufficialmente iniziata la stagione dei bianconeri. La squadra ha regalato ai suoi tifosi un solido 3-1 contro l'Ascoli Piceno ed ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. In grande spolvero abbiamo visto Pereyra e il neo acquisto Udogie. Altri giocatori invece abbastanza sottotono, come le due prime punte Cristo ed Okaka. Non sono mai riusciti ad entrare dentro al match e rendersi pericolosi. Questo fa pensare la dirigenza, che dopo anche il primo test stagionale è sempre più sicura di dover operare nel reparto offensivo. Nelle ultime ore si sta creando appeal attorno ad un nuovo nome. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Un ex della nostra Serie A.

Il profilo

Il giocatore protagonista dell'articolo è Uros Djurdjevic. La prima punta è ora in forza allo Sporting Gijon, squadra della seconda divisione spagnola. Il suo percorso però è stato un vero e proprio crescendo, nelle prime stagioni faticava a trovare spazio e gol, ma l'anno scorso finalmente la società spagnola lo ha posto al centro del progetto e lui non ha deluso. In trentanove partite sono arrivati ben 22 gol, che lo hanno reso uno dei migliori marcatori di tutto il campionato. Dopo questa grande annata, inizia a pensare ad uno step successivo per la sua carriera. Provare ad affermarsi in uno dei top 5 campionati europei. L'Udinese è pronta a puntare su di lui e sulla sua fame di gol. Ecco le cifre dell'affare.

Le cifre

La cifra che la società bianconera dovrebbe offrire allo Sporting per assicurarsi le prestazioni del talento montenegrino, si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Una spesa non folle, ma neanche di poco conto, dato che parliamo comunque di una scommessa.