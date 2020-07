Notizie Udinese – Gotti verso la riconferma: incontro la prossima settimana

News Udinese, tecnico e società vicini a proseguire insieme

NOTIZIE UDINESE – Non è stata di certo una stagione esaltante per i colori bianconeri, ma la salvezza è stata raggiunta con discreto anticipo ed è arrivato il momento di programmare il futuro. La questione più importante riguarda la conferma o meno del tecnico Luca Gotti. L’Udinese vorrebbe puntare su di lui, convinta sia dai risultati che dal feeling fra allenatore e squadra. La prossima settimana, a campionato ufficialmente finito, andrà in scena l’incontro che, presumibilmente, porterà ad una prosecuzione del rapporto fra le parti. Luca Gotti sarà il punto di partenza dell’Udinese che verrà.