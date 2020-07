Notizie Udinese, i numeri dei match contro il Sassuolo

News Udinese – Statistiche in Serie A contro il Sassuolo

Domenica 2 agosto, l’Udinese sfiderà al Mapei Stadium il Sassuolo di De Zerbi, per l’ultima giornata della stagione 2019-2020. Ecco alcuni numeri di questo match riportati da Gazzetta.it.

Innanzitutto, nelle 13 partite disputate fino ad ora tra queste due squadre, regna un grande equilibrio, con 4 vittorie per parte e 5 pari; nelle gare svolte in casa neroverde, invece, il bilancio è a favore dei friulani, che hanno vinto 2 volte, pareggiato 3 e perso 1. Inoltre, negli ultimi due match giocati a Reggio Emilia, la squadra bianconera ha tenuto inviolata la sua porta, anche se questa volta troverà di fronte un pericolosissimo Ciccio Caputo: il centravanti pugliese vanta, infatti, uno score stagionale di tutto rispetto, con 21 gol e 7 assist che lo rendono il protagonista di quasi la metà dei gol messi a segno dal Sassuolo. Infine, un’ultima statistica riguarda Roberto De Zerbi: il tecnico degli emiliani, in sei sfide contro l’Udinese da allenatore in Serie A, non è mai riuscito a vincere e ha raccolto solamente tre pareggi e tre sconfitte.