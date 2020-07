Notizie Udinese, la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla panchina

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione rispetto alle panchina in bilico in Serie A. Ci sono panche acclarate (la conferma di Iachini è il più recente tassello di un mosaico partito da Pioli e Mihajlovic, da quasi-Ranieri a Sarri e Conte); poi ci sono anche quelle che verranno definite in base alla situazione dopo l’ultima giornata. Quindi se Serie A o Serie B.

Nicola in A, Liverani…

In pratica: se il Genoa resta in A lo farà al 100% con Nicola (rinnovo automatico fino al 2021), mentre in caso di caduta la società non ha ancora preso in esame un piano diverso ma certamente sarà rifondazione. Niente altri candidati insomma, perché per ora all’opzione-retrocessione Preziosi nemmeno vuole pensare. E se invece in A resterà il Lecce? Ecco che Liverani potrebbe essere «aperto a tutto», nel senso che il suo contratto vale fino al 2022 ma chissà se resterà, appunto, in caso di permanenza fra i grandi. Altri candidati potrebbero essere Semplici, Corini, Maran, Di Francesco e D’Angelo.

Zenga e Gotti

Altre due piazze da prendere in esame, ovvero Udinese e Cagliari. Partiamo dai sardi. «Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga, non era così scontato dopo questa lunghissima pausa – ha detto il n°1 Giulini -. Abbiamo fatto subito i punti necessari per salvarci e oltretutto ci ha portati a battere la Juve. Nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione insieme a lui». Poi, alla domanda inerente a Liverani, Giulini aggiunge: «In tutto questo, però, non vi nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche altre possibilità e nel giro di pochi giorni prenderemo una decisione». Per i sardi, quindi, anche Liverani, Di Francesco e pure Italiano (ora a La Spezia). Chiusura con l’Udinese: ieri Gotti ha parlato con Pozzo, valutazioni in corso. L’attuale tecnico ha buone possibilità ma Semplici e Maran incalzano. Non poco.