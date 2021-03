Notizie Udinese – Sorprese in attacco da entrambe le parti: Llorente sbuffa

Le notizie in casa Udinese sono sempre all'ordine del giorno. Pioli e Gotti devono risolvere il rebus "attacco" il prima possibile

NOTIZIE UDINESE - La vittoria contro la Fiorentina ha dato una scossa alla classifica ma sopratutto all'umore dell'udinese. I ragazzi di Gotti adesso puntano alla colonna di sinistra. Un'eventuale vittoria porterebbe i friulani a quota 31 e, di conseguenza, al decimo posto. La prossima partita però non sarà facile. Anzi, tutt'altro. I rossoneri vogliono dimostrare ai cugini nerazzurri che la corsa scudetto è ancora ampiamente aperta. La pesante vittoria conquistata all'Olimpico di Roma ha lanciato un messaggio importante ad Antonio Conte. Lo scontro sarà aperto fino alla fine. Soltanto 4 punti dividono le due milanesi. Nel frattempo, però, la situazione in attacco si complica da entrambe le parti. Ecco cosa sta accadendo.

Zlatan Ibrahimović non è al 100% della sua condizione fisica. Anzi, lo svedese, Rebic e Calhanoglu hanno lasciato il campo prima del triplice fischio nell'ultimo match contro i giallorossi. Ai rossoneri però le soluzioni offensive non mancano di certo. Leao sarebbe già pronto ad indossare una maglia da titolare. BrahimDiaz, Castillejo e Krunic lo seguirebbero a ruota. Anche l'allenatore friulano, dal canto suo, ha qualche asso nella manica. Gotti ritrova Pereyra. Turno di squalifica scontato e primo minuto assicurato.De Paul scenderà in campo dal primo minuto pronto a caricarsi l'intera squadra sulle spalle. Sarà una partita senza esclusione di colpi. Ma attenzione a Llorente.