Notizie Udinese – Tre figli d’arte nella Primavera del club

In un calcio sempre governato dalle grandi leggi del mercato, c’è qualcosa che, nonostante tutto, continua a resistere alla tirannia del denaro: la passione. Probabilmente, è solo grazie alla passione dei tifosi e dei giocatori che questo sport continua ad essere il più romantico al mondo, regalando emozioni a milioni di persone. Questa passione, però, raramente nasce dal nulla: quasi sempre, infatti, è una questione di eredità e viene trasmessa di padre in figlio.

Questo è anche il caso di alcuni ex giocatori dell’Udinese, che hanno trasmesso ai loro figli l’amore per i colori bianconeri. Secondo quanto riportato da derbyderbyderby.it, infatti, nella prossima stagione la Primavera friulana potrà contare su tre figli d’arte: si tratta di Matteo Amoroso, Riccardo Pinzi e Gabriel Rossitto, tutti classe 2003. I tre sono i figli di Marcio Amoroso, Giampiero Pinzi e Fabio Rossitto, calciatori che hanno fatto la storia del club tra gli anni ’90 e l’inizio del 2000. Come i loro padri, i giovani indosseranno una maglia molto importante e piena di storia. Tra poco inizieranno la loro formazione nelle giovanili, sognando un giorno di ripercorrere le orme dei genitori sui prati della Serie A, per difendere i colori bianconeri. La passione per il calcio e per l’Udinese si trasmette di padre in figlio.