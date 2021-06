Notizie Udinese – Ecco quando comincerà la prossima stagione

Importanti novità in casa Udinese. La squadra si ritroverà il 2 luglio per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione

L'Udinese ha finalmente risolto la questione allenatore. La dirigenza friulana ha deciso di puntare sulla continuità del progetto ed ha quindi proposto un rinnovo biennale a Luca Gotti. Il tecncio veneto ha sempre dato priorità ai bianconeri e non ha mai trattato con altri club. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità. Mancano da sistemare gli ultimissimi dettagli. La società può dunque concentrarsi sulla programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Guido Gomirato, la data scelta per il ritrovo della squadra è quella del 2 luglio. In quel giorno inizieranno i test fisici dei giocatori che poi dovrebbero partire per il ritiro vero e proprio l'11 luglio. Resta ancora da decidere la località che ospiterà l'Udinese: potrebbe essere ancora Sankt Veit in Austria. Gotti ritroverà sicuramente Pussetto e Jajalo che stanno recuperando dalla rottura del crociato, mentre non è ancora pronto Nestorovski, reduce da un'operazione per lo stesso problema.

Primi impegni della stagione

In attesa di scoprire il programma completo delle amichevoli estive, sono stati confermati due impegni molto importanti. Il primo match, come riportato qualche settimana fa, sarà contro il Watford il 7 agosto. L'amichevole si giocherà a Vicarage Road, stadio di casa dei calabroni. I gialloneri sono reduci da una grande stagione visto che hanno ottenuto la promozione in Premier League dopo solo un anno dalla retrocessione. Per l'Udinese rappresenterà un banco di prova interessante in vista dell'inizio della Serie A, fissato per il 13 agosto. Appena due giorni dopo, il 15, i bianconeri saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nel derby friulano contro il Pordenone. Per la prima volta le due squadre si sfideranno in una gara ufficiale. Chissà quale sarà la formazione che manderà in campo mister Gotti: De Paul e Musso saranno presenti? Ad oggi non possiamo saperlo, bisognerà aspettare ancora per scoprire quale sarà il loro futuro.