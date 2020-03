Nuytinck: “Non possiamo uscire ma continuiamo ad allenarci ogni giorno”

NEWS UDINESE – Divieto di uscire di casa per i cittadini, è questa la normativa approvata dal governo. Ovviamente nemmeno i calciatori sono esenti da certe direttive. In molti hanno deciso di attrezzarsi e di continuare gli allenamenti nella propria dimora. Di certo il pallone è quello che manca, per chi gioca a calcio vanno verso il manto erboso le prime nostalgie, eppure gli atleti di Serie A e non solo, si stanno mantenendo in forma con qualche esercizio da casa. Da questo ragionamento non sono esenti i calciatori dell’Udinese. Ad esempio Bram Nuytick, difensore olandese bianconero, si è immortalato in una foto che ha poi prontamente condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex centrale dell’Anderlecht ha anche dichiarato: “Non possiamo uscire, dobbiamo restare dentro tutto il giorno. Non possiamo fare nulla ora, quindi allenarsi ogni giorno a casa mia è l’unica cosa per rimanere in forma!”. Il calciatore dell’Udinese sfoggia un fisico atletico che è intenzionato a mantenere. Per il momento i giochi sono stati sospesi, niente campionati o coppe continentali. Nei prossimi giorni si attende anche il responso per quanto riguarda gli Euro 2020. Il torneo potrebbe slittare per lasciare spazio al calendario attualmente fermo.