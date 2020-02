Okaka, Lasagna e Nestorovski: servono i vostri gol!

Ok l’impegno, ok giocare bene, ok giocare per la squadra, ma ciò che si chiede agli

attaccanti è di segnare, di risolvere le partite.

Ultimamente il ruolo di salvatore della patria lo sta ricoprendo Rodrigo De Paul, gli è stato

chiesto di essere più incisivo in fase offensiva e di cercare maggiormente la via del gol e

lui lo ha fatto, dimostrando di essere cresciuto.

Ma non si può aspettare che sia sempre il numero dieci argentino a dover togliere le

castagne dal fuoco, spetta agli attaccanti cominciare ad essere più precisi e cinici sotto rete.

Specialmente domenica contro il Verona.

E’ un derby, una partita sentita, una partita che i tifosi bianconeri non vogliono

assolutamente perdere.

Si gioca tra le mure amiche dello stadio Friuli ma con un settore ospite strapieno di tifosi

scaligeri che faranno un tifo assordante, disturbando per tutti e novanta i minuti, e che

dopo la vittoriosa gara contro la Juve si aspettano di uscire anche da Udine con i tre punti

in saccoccia.

Ci vorrà una grande Udinese per demoralizzarli e zittirli, ci vorranno i gol dei nostri

attaccanti.

E’ giunto il momento di sbloccarsi, di dimostrare che sfortuna, imprecisione e momento no

sono alle spalle e trascinare l’Udinese e i suoi tifosi verso una vittoria importantissima.

Okaka, Lasagna e Nestorovski, adesso servono i vostri gol!

Minotti Paolo