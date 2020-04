Okaka: “Sogno l’Europeo, a Udine il mio meglio deve ancora venire”

Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di TMW:

Tornare a giocare a porte chiuse sarebbe la stessa cosa?

“No, certo che non lo è. Giochiamo per i tifosi, i cori e l’atmosfera ti danno quell’adrenalina che fa la differenza, però, se si potrà giocare solo a porte chiuse meglio questo che nulla”.

L’Okaka visto a Udine è la sua migliore versione?

“No, non credo sinceramente. Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale. Ma ho fatto cose buone all’Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all’Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire…”.

Rimpianti?

“I rimpianti non esistono. Sono nel calcio da 15 anni, ho esordito in Serie A a 16 anni e ho dato una vita migliore alla mia famiglia: come potrei avere rimpianti?”

E’ un tuo pensiero rientrare nella lista dei 23 per Euro 2021?

“Da quando sono arrivato a Udine lo scorso gennaio, ho realizzato undici gol e tre assist, ho fatto meglio di molti giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale. Certo che l’Europeo è un mio pensiero”.

FONTE Tuttomercatoweb.com