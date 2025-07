Udinese – Shock Okoye! Arriva la squalifica: tutti i dettagli

L'Udinese riceve ufficialmente la notizia che mette fuori dai giochi il suo estremo difensore: Maduka Okoye. Dopo tutte le indagini è arrivata la decisione della giustizia sportiva che mette fuori dai giochi il portiere bianconero. L'ex Watford non potrà scendere sul campo da gioco per i prossimi due mesi con i bianconeri che perdono Okoye per la preparazione e per il primo mese di campionato.