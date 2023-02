Udinese / Padelli: “Non abbiamo parlato di obiettivi. Ora invertire la rotta”

Il portierone italiano ha parlato ai microfoni di Udinese Tv nel solito appuntamento serale del lunedì. Ecco le sue parole

Altra puntata di Udinese Tonight e altro ospite d'eccezione. Questa sera è il turno di Daniele Padelli, portiere totem dello spogliatoio friulano. Il suo apporto alla squadra è importante a livello d'esperienza, capace di dare i consigli nel momento giusto soprattutto ai compagni più giovani. Ecco le sue parole durante l'appuntamento di oggi.

Com'è il momento in casa Udinese?

"Io sono d'accordo con il mister, dobbiamo migliorare. Ieri abbiamo fatto una buona partita, anche se concediamo ancora troppo dietro. Siamo settimi nonostante l'ultimo periodo negativo, questo significa che dopo tutto qualcosa di buono abbiamo fatto".

Da cosa deriva questa disattenzione difensiva?

"Stiamo vivendo un momento un po'particolare. Dobbiamo essere perfetti per vincere le partite. Creiamo, ma sbagliamo ancora tanto. Abbiamo affrontato un avversario difficile, in grande fiducia. Anche loro venivano da un filotto negativo, poi è arrivata la scintilla e adesso parliamo di grande squadra. Sicuramente non dobbiamo farci gol da soli, ma sono sicuro che possiamo e dobbiamo invertire la rotta. A volte serve anche un po' di fortuna. Anche i tanti infortuni, come Deulo e Tucu, ci hanno penalizzato, perché per noi sono fondamentali. Credetemi che se non vinciamo passiamo delle brutte settimane. Stiamo malissimo. Ora serve ritrovare unità".

Come la sta vivendo Sottil? Lo vedete cambiato?

"Il mister è sempre carico e ha sempre la stessa mentalità di prima. Come dice spesso lui <<noi giochiamo come ci alleniamo>>. Noi diamo sempre il 110% ogni secondo e lui per primo ci dà un grande esempio. E' sempre carico e positivo e soprattutto è sempre dalla nostra parte".

Quindi qual 'è l'obiettivo stagionale?

"Noi di obiettivi non ne abbiamo parlato. Abbiamo sempre detto di guardare partita per partita. Io non vedo tutta quest'ansia. Non deve esserci ansia. Per l'Europa, ci sono squadre più pronte di noi, però siamo lì lo stesso a giocarcela. Perché non dobbiamo provarci. Questo deve essere uno sprono, se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo saremo tranquilli perché vorrà dire che ce l'abbiamo messa tutta".

