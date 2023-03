News Udinese / Mancini: “Pafundi super, il problema è che non gioca”

"Le qualità di Simone Pafundi sono enormi, ma bisogna accorciare i tempi. Ce ne sono tanti bravi ma non giocano. Ed è questo il problema". Parole importanti del tecnico Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale. Il c.t. ha manifestato il suo disappunto nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Mattino', dove ha parlato di Simone Pafundi, classe 2006 dell'Udinese, convocato in occasione delle ultime gare dell'Italia. "In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi, ma non perché non ci siano talenti. In giro ce ne stanno, anche nei settori giovanili, ma devono giocare. E non giocano".