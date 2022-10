Udinese | Parla il direttore: “Con Pozzo un rapporto di grande fiducia”

Se proprio dobbiamo trovare un'artefice del momento che sta vivendo la società friulana, oltre a Sottil, il nome è sicuramente quello del direttore Pierpaolo Marino . Ancora una volta, l'ex dirigente del Napoli, è riuscito a costruire una rosa competitiva pur riuscendo a far quadrare il bilancio, grazie alle cessioni di pezzi pregiati come Molina e Soppy . Il sapiente lavoro di scouting ha di nuovo consegnato al prato della Dacia Arena talenti dal sicuro avvenire, giovani e soprattutto pagati poco.

Marino infatti, ha parlato a la Gazzetta dello Sport proprio di questo e di altri temi sempre legati allo splendido periodo dei friulani. Il direttore ha iniziato spiegando come l’intensità degli allenamenti lo abbiano colpito in maggior modo: "Il senso di responsabilità acquisito dalla squadra è incredibile, si allena come fosse in partita".