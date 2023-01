Notizie Udinese – Parla Gerard Deulofeu: “Il calcio per me non è tutto…”

Pochi giorni fa è uscita una nuova intervista che riguarda il numero dieci bianconero Gerard Deulofeu. Ecco le sue parole per il giornale NSS

Redazione

Il fantasista spagnolo Gerard Deulofeu continua a lavorare sul suo recupero, ma nel frattempo si è concesso un'intervista con il giornale e sito web NSS Sport. Il campione si è aperto a tutti gli effetti in vista di questa seconda parte di stagione ed ha parlato sia di calcio giocato che di tanti altri aspetti della vita di un calciatore. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo subito a leggere tutte le informazioni più importanti che possiamo raccogliere dalle sue dichiarazioni. Ecco l'intervista dell'attaccante spagnolo e soprattutto tutti i passaggi più intriganti che riguardano il giocatore sotto tutti gli aspetti.

"Il calcio? La maggior parte della gente che lavora a contatto con questo sport probabilmente ti dirà che conta tutto per lui, ma io non sono di questo avviso. Per me il calcio prima era tutto mentre ora conta il giusto, cioè è una parte molto importante della mia vita. Con il passare degli anni sono stato in grado di differenziare". Gerard ha fatto capire sin da subito le sue idee riguardo lo sport e soprattutto nei confronti del calcio che gli ha dato tutto e a cui anche lo spagnolo ha sicuramente dato moltissimo. L'intervista non è ancora conclusa, non perdere tutte le dichiarazioni nei riguardi dei social network.

L'importanza della comunicazione — "Mi piace mostrare tutti i miei lati sui social media. Ad esempio quando comunico con i tifosi dopo qualche incontro cerco sempre di essere molto sincero e spiegare come è andata per me e tutte le sensazioni che ho provato. Non mi piace scrivere cose del tipo: "bella partita, altri 3 punti". Voglio spiegare tutto perché amo il calcio". Si conclude qua l'intervista del giocatore bianconero. Tornando sul match che ha dato il via alla crisi, non perdere tutti i voti assegnati sulla partita di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Bologna <<<