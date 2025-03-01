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Commento del match

Sfida della verità per l'Udinese che è chiamata a battere il Parma per conquistare tre punti che potrebbero avere il dolcissimo sapore dell'Europa. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco il commento della sfida.

IL PRIMO TEMPO

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1 Commento del match 2 Il secondo tempo

e cerca di imporsi attraverso la sua trama tranquilla e fitta di passaggi. La squadra non riesce a sfondare, ma rischia comunque pochissimo. Il vero pericolo per i Crociati di Christian Chivu sono i cross e le palle inattive conche ben in due occasioni va vicinissimo alla rete del vantaggio. La prima sliding door (ed anche la più importante) arriva alcon un fallo di mano di Balogh che scivola e devia la sfera da gioco. Tocco irregolare e dal dischetto si fa trovare pronto Florian Thauvin. Il francese trasforma e porta in vantaggio i bianconeri. Passiamo ora al