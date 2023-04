Udinese – Le parole di Beto lanciano la sfida al Monza / La rassegna

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il programma del tecnico Andrea Sottil ha visto ieri pomeriggio il giorno di pausa per la società e per tutti gli addetti ai lavori. Da oggi, però, si torna a fare sul serio e sabato si vuole ottenere a tutti i costi una vittoria contro un team in ottima forma.