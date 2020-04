Pazzini: “Il mio errore più pesante? Fu contro l’Udinese”

NEWS UDINESE – Di recente Giampaolo Pazzini, attaccante attualmente dell’Hellas Verona, ha raccontato alcuni momenti salienti della sua carriera. Ai microfoni di DAZN il centravanti ha soprattutto ritirato fuori uno dei momenti più difficili da superare: il rigore sbagliato contro l’Udinese quando militava nelle fila dell’Inter. A detta del bomber ex Fiorentina, quello fu un errore che tutt’oggi gli è rimasto impresso. Pazzini ha anche aggiunto che grazie al sostegno del tecnico e dei compagi riuscì a ripartire:

“Uno degli errori che mi è rimasto più impresso nella mia carriera, è stato il rigore sbagliato quando giocai con l’Inter contro l’Udinese. Fu il primo tiro dal dischetto che non segnai. Non fu bello sbagliare al 92′. Fu pesante, volevo piazzarla visto che Handanovic rimase fermo. Se non fossi scivolato avrei fatto goal, per questo ancora oggi ce l’ho bene in mente. Ranieri, nostro allenatore, mi diede fiducia e stima. Ringrazio anche i compagni. Capitò qualcosa di simile anche nell’ottavo di Champions League tra i nerazzurri e il Marsiglia. Ci eliminarono ma riuscii a segnare il goal del 2-1. Quello mi permise di ripartire”.