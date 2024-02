News Udinese | Pereyra accelera i tempi: sta facendo di tutto per esserci

I capitano sono così. Sono gli ultimi ad abbandonare la nave e Pereyra vuole a tutti i costi tornare al timone di comando per invertire la rotta. Di lui ne ha bisogno mister Cioffi che, assieme allo staff medico, ha deciso di non convocare il Tucu per la trasferta di Genova. Questa settimana il capitano bianconero si è reinserito gradualmente in gruppo con i compagni.